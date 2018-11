Ferner sollen der Erhalt des dörflichen Charakters und des kulturellen Erbes sowie Begegnungsräume in den Quartieren mit Frei- und Grünflächen gefördert, der bestehende Raum für Arbeitsplätze genutzt, der Langsamverkehr sowie Verkehrsberuhigungen in den Quartieren angestrebt, das öV-Angebot und das landwirtschaftliche Kulturland erhalten sowie das Natur- und Landschaftsschutz-Angebot gepflegt werden.

Vorgestellt wurde es am Montagabend von Daniel Baeriswyl, Projektleiter beim Planungsbüro Metron in Brugg. Der Souverän hiess dabei die verbindlichen Leitsätze und den dazugehörenden Plan mit 70 zu 6 Stimmen gut.

Das zweite wichtige Traktandum bildete das neue räumliche Leitbild für die Gemeinde: Dieses ist das erste der 2006 fusionierten Gemeinde Erlinsbach SO und ersetzt jenes von Obererlinsbach aus dem Jahr 2000 und Niedererlinsbach von 2004, die bis heute Gültigkeit haben. Die Bevölkerung konnte bereits anhand des Workshops vom 24. Februar 2018 und während der öffentlichen Mitwirkung dazu Stellung beziehen; genehmigt wurde das räumliche Leitbild vom Gemeinderat am 6. November.

Nettoinvestitionen werden im Umfang von 1,689 Millionen Franken getätigt. Diese können nur zu 22 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert werden; der Cashflow beträgt 317'000 Franken. Somit beläuft sich der Finanzierungsfehlbetrag auf 1,3 Millionen Franken. Abschreibungen werden in der Höhe von 620'279 Franken getätigt. Ferner bekommt Erlinsbach SO aus dem kantonalen Finanzausgleich rund 810'000 Franken.

Die Gemeindepräsidentin von Erlinsbach SO, Madeleine Neumann, konnte am Montagabend 90 Stimmberechtigte zur Budgetgemeindeversammlung im Gemeindehaus begrüssen; im Nachgang wurde den Anwesenden der traditionelle Käsekuchen offeriert.

Erlinsbach SO sieht die Koordination und Nutzung des Angebots in den beiden Zentren «Nord» (zusammen mit Erlinsbach AG) und «Süd» vor. Ferner soll die Gemeinde durch verdichtetes Bauen (Terrassenhäuser und Alterswohnungen) nach innen wachsen, wobei die unverbindlichen Schwerpunkte in den Bereichen Maier-Areal, Erzbachweg, Platten, Langmatt, Steinenbach Nord und Süd sowie Oberred liegen. Speziell ist: Eine Erweiterung der Kiesabbauzone Birch in Richtung Siedlungsgebiet soll aufgrund der schwer lösbaren Konflikte mit den Wohnnutzungen nicht angestrebt werden.

Die Leitsätze finden Eingang in der neuen Nutzungsplanung 2019-2021, etwa in den Bereichen Bauzonen- und Gesamtplan, Zonen- und Baureglement, Strassen- und Baulinienpläne oder Natur- und Landschaftskonzepte und -inventare. Den dafür notwendigen Verpflichtungskredit über 200'000 Franken genehmigten die Anwesenden ohne Gegenstimme.