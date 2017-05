Für ihre 30 Jahre Töpferchäller in Kienberg hat sich die Künstlerin Lucia Brogle-Finatti mit ihrem Team etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie kreierte um ihr Atelier und Wohnhaus herum einen Skulpturenweg, der bestückt ist mit faszinierenden Kunstwerken, mit Skulpturen, eigenwilligen Keramikobjekten.

Der Rundgang beginnt hinter dem Atelier, führt durch ein romantisches Gittertor in den Garten ihres Wohnhauses, wo man in der hinteren Ecke einen gewaltigen Thron, eine Behausung wie aus einem Märchen entdeckt, in der man ruhen darf. Man geht an vielen Kunstobjekten vorbei hinunter zur Strasse, zu einem kleinen Weiher, bestückt mit Keramikfischen in den feinsten Varianten.