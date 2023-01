Neuer Bau geplant Landi stellt sich in der Region neu auf - Filiale in Däniken wird Ende 2026 geschlossen Die Landi Aarau-West AG plant in Kölliken den Bau eines «leistungsfähigen Agrarkompetenzzentrums» für Landwirtinnen und Landwirte. Mit diesem Entscheid einhergeht die Schliessung der kleineren Standorte Däniken und Oberkulm.

Auf dem Dach der Agrarhalle sowie auf Teilen des Silos soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. zvg

Aktuell betreibt die Landi Aarau-West in ihrem Einzugsgebiet drei Agrarstandorte: in Kölliken, in Oberkulm und in Däniken. Hier werden nicht nur Agrargüter wie Saatgut, Futtermittel oder Dünger verkauft, hier befinden sich auch Getreidesammelstellen. Rund 260 Landwirtschaftsbetriebe aus einem Gebiet zwischen dem Wynental bis in die Region Olten liefern hier insgesamt bis zu 12000 Tonnen Getreide pro Jahr ab.

Manuela Schmidig ist Vorsitzende der Geschäftsleitung der Landi Aarau-West. zvg

«Wir bereiten das Getreide auf, trocknen und lagern es, bis es an eine Mühle weitergeht», erklärt Manuela Schmidig, Vorsitzende der Geschäftsleitung. Die drei Standorte sind in die Jahre gekommen; sie stammen aus den Sechziger- bis Achtzigerjahren. «Sie alle sind gewartet, jedoch nicht mehr zeitgemäss, und es besteht grosser Handlungsbedarf», so Schmidig.

Die Anforderungen an solche Agrarcenter hätten sich in den letzten Jahren stark verändert. Weil aber das Aufrüsten aller drei Standorte finanziell nicht möglich sei, habe man sich dazu entschieden, einzig in den – geografisch und verkehrstechnisch bestgelegenen – Standort Kölliken zu investieren.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 13 Millionen Franken; 60 Prozent trägt die Landi Aarau-West AG, 40 die Agrargenossenschaft Fenaco. Das hat das Unternehmen diese Woche mitgeteilt. Das Baugesuch soll bereits Ende Januar aufgelegt werden, eine Inbetriebnahme ist für 2026 geplant. Danach soll der Agrarbetrieb in Däniken eingestellt werden, später wird die Sammelstelle in Oberkulm geschlossen.

Der Landi-Laden in Kölliken stösst an seine Kapazitätsgrenzen. Cynthia Mira

Laden in Däniken schliesst, Kölliken und Winznau werden ausgebaut

Veränderungen gibt es auch bei den Landi-Läden: Die Filiale in Däniken wird Ende 2026 aufgegeben; das Entwicklungspotenzial sei zu gering. Gestärkt werden sollen hingegen die Filialen in Kölliken und Winznau. «Insbesondere der Laden in Kölliken stösst regelmässig an seine Kapazitätsgrenzen», so Schmidig. Zur Weiterentwicklung des Laden gebe es mehrere Optionen, spruchreif sei aber noch keine.

Weiterhin bestehen bleibt das Agrarcenter in Oberkulm, also die Verkaufsstelle für Agrargüter. Allen von den Schliessungen betroffenen Mitarbeitenden wird eine Weiterbeschäftigung angeboten.