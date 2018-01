Zum Endspurt im vergangenen Jahr wurde in Niedergösgen noch eine ausserordentliche Gemeinderatssitzung nötig. Unter anderem befasste sich der Rat mit dem Kauf zweier Liegenschaften.

Der Werkhof bewirtschaftet ein Aussenlager im Mühledorf. Das Gebäude ist jedoch marod und die enge Zufahrt sowie der unebene und staubige Boden erschweren das Handling mit dem eingelagerten Material. Nun hat sich der Werkkommission in einer Halle an der Quellenstrasse eine neue Möglichkeit eröffnet. Dort sollen rund 200 m2 Lagerfläche gemietet und das alte Lager gekündigt werden. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben eigentlich zugestimmt.

Eigentlich, denn kurzfristig hat sich nun eine neue Möglichkeit ergeben, an der der Rat schon seit bald zwei Jahren am Verhandeln ist: Die Liegenschaft Hauptstrasse 83 mit der Garage Nummer 81 kann nun endlich käuflich erworben werden. Das gesamte Areal ist für die Einwohnergemeinde sehr interessant, weil es sich in unmittelbarer Nähe von Kindergarten, Werkhof und Feuerwehrmagazin befindet.

Mit den Verkäufern konnte man sich nun einigen und der Grundstückkaufvertrag ist bei der Amtsschreiberei eingereicht worden. Während es sich bei der Liegenschaft Hauptstrasse 83 um ein Abbruchobjekt handelt, kann die Garage an der Hauptstrasse 81 noch genützt werden. Deshalb wurde die Werkkommission beauftragt, anlässlich ihrer ersten Sitzung im Januar 2018 zu klären, ob sich die Miete des Lagerraums an der Quellenstrasse erübrigt, wenn die Hauptstrasse 81 zur Verfügung steht.

Start für Integrationsprogramm

Die Grundlage für das Programm «start.integration» bilden das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und das Sozialgesetz des Kantons Solothurn. Die Einwohnergemeinden sollen anlässlich von «Erstinformationsgesprächen» ausländische Neuzuzüger über die hiesigen Lebensbedingungen und Integrationsangebote informieren.

Dazu müssen die Gemeinden eine strategische und eine operative Leitung bestimmen. Letztere ist die Integrationsbeauftragte, welche für die Durchführung dieser Gespräche verantwortlich ist. Bund und Kanton leisten dafür momentan noch finanzielle Beiträge. So gibt es die Fallpauschale von 200 Franken pro Gespräch. Hinzu kommt der Sockelbeitrag von 7 Franken pro ausländischer Einwohner. Falls für die Gespräche ein Dolmetscher beigezogen werden muss, werden auch diese Kosten übernommen.

Selbstverständlich können die Gespräche auch durch Mitarbeitende mit sprachlich hohen Kompetenzen durchgeführt werden. Der Gemeinderat legte für die strategische Leitung das Gemeindepräsidium fest. Als Integrationsbeauftragte wird die Leiterin der Einwohnerdienste, Janine Wimmer, gewählt.

In Kürze