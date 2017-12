Kein Zugang zu Jara-Angeboten

RJK-Präsident Brons schliesst nicht aus, dass die Pensenreduktion zu verkürzten Öffnungszeiten des Jugendtreffs führen wird. Mit Sicherheit wird sie aber Auswirkungen auf die Präsenz der Jugendarbeiter haben. In Zukunft werde wohl häufiger nur jeweils eine Person als Ansprechpartner vor Ort sein.

Sicher ist, dass Jugendliche aus den nicht zugehörigen Gemeinden künftig von bestimmten Angeboten ausgeschlossen sind. Das sind hauptsächlich jene Dienste und Programme, welche die OJUN in Partnerschaft mit der Jugendarbeit Aarau (Jara) anbietet. Ist es möglich, dass diesen Jugendlichen am Ende sogar der Zutritt zum Jugendtreff in Schönenwerd verwehrt bleibt? «Schlussendlich ja», sagt Brons. Denn es könne nicht sein, dass nur drei Gemeinden zahlen und die anderen profitieren.

Rechnung an Drittgemeinden

Doch soweit muss es nicht kommen. Die neue Zusammenarbeitsvereinbarung, die am 1. Januar in Kraft tritt, beinhaltet einen Passus über Dienstleistungen an Dritte: «Die Regionale Jugendkommission kann weitere Dienstleistungen an Dritte anbieten, sofern diese mindestens kostendeckend sind», heisst es da. Das bedeutet: Gemeinden wie Däniken oder Niedergösgen könnten künftig zur Kasse gebeten werden. Wie eine solche Abgeltung aussehen könnte, steht derzeit noch nicht fest.

Aber man werde Gemeinden wie Däniken dann vielleicht einfach mal eine Rechnung schicken», sagt Brons. Dass sich kaum Jugendliche aus dieser Gemeinde im Treff aufhielten, sei übrigens falsch. «Wir kennen die Jugendlichen und führen Statistik.» Diese Zahlen stelle man den Gemeinden auch zu. Allerdings schwanken Besucherzahlen und auch deren Herkunft laut Brons von Jahrgang zu Jahrgang oft deutlich. Er betont, dass die Türen auch nach einem Austritt nicht verschlossen seien. Wichtig sei, mit allen Gemeinden im Gespräch zu bleiben.

Eigene Projekte finanzieren

In Däniken, wo mittlerweile ein neuer Gemeinderat am Ruder ist, will man sich demnächst daran machen, einen 2015 mit dem Ausstieg gefassten Entscheid umzusetzen: Von den rund 40 000 Franken, welche die Gemeinde nun einspart, soll die Hälfte in eigene Jugendförderungsprojekte im Dorf investiert werden. Welche das sein werden, will der Gemeinderat im März in einem Workshop bestimmen.