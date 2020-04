Jo Buchers Tanzschule steht zum Verkauf – es hat sich ausgetanzt

Ob für die klassischen Standardtänze wie Wiener Walzer und Tango oder neuere Trends wie West Coast Swing und Disco Fox – bei Jo Bucher war man an der richtigen Adresse. Seit Jahrzehnten begeisterte Jo Bucher zusammen mit seiner in Zwischenzeit verstorbenen Frau Thérèse zahlreiche Leute mit seiner Tanzschule. Im Jahr 2014 konnten sie das 50-jährige Jubiläum feiern. Erst vor gut zehn Jahren wechselte die Tanzschule ihren Standort und zog von Olten nach Dulliken.

Nun steht das Lokal der Tanzschule in Dulliken zum Verkauf. Seit Januar dieses Jahres sucht die Immosky AG nach einem Käufer für die 1371 m2 grosse Liegenschaft. Der Preis beläuft sich auf 980'000 Franken. Mit inbegriffen sind dabei neben dem Lokal und dessen Aussenbereich mit Wintergarten auch das ganze Inventar inklusive Musikanlage und Lichttechnik des ehemaligen Tanzstudios.

Es haben sich bereits die ersten Interessenten gefunden. Die Immobilienfirma sei mit drei Parteien im Gespräch, wie sie auf unsere Anfrage mitteilt. Darunter sind sowohl Vereine, wie auch Private. Was aus der ehemaligen Tanzschule in Zukunft wird, ist noch unklar. Es ist anzunehmen, dass die verschiedenen Parteien unterschiedliche Interessen bezüglich der zukünftigen Nutzung des Lokals verfolgen. Dabei stehen ihnen alle Möglichkeiten offen. Da sich die Liegenschaft in einer Industrie- und Gewerbezone befindet, auf welcher keine Ausnützung vorgeschrieben ist, ist auch ein Umbau, ein Anbau oder sogar ein Abriss und ein Neubau grundsätzlich möglich. Im Moment laufen noch die Abklärungen mit den Banken. Ganz nach dem Prinzip «first come – first serve» kann sich diejenige Partei über eine neue Liegenschaft freuen, welche sich zuerst meldet.