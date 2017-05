Bei diesem Bild bedarf es noch eines dritten, genaueren Blicks. Man entdeckt den roten Dompfaff, welcher Ungebundenheit symbolisiert. Und die Schmetterlinge, die eigentlich fliegende Bücher sind, sowie die offenen Bücher auf einem Schemel liegend, beschwert durch eine Muschel. Das Bild heisst «Liberté de l’esprit». «Das Gefühl der Verlorenheit ist manch einem bekannt, aber den Menschen ist die Freiheit des Geistes geschenkt, wir haben die Möglichkeit, mithilfe von Büchern in grenzenlose Weiten zu fliehen», lautet Jeannette Lerchs Bildbeschrieb. Surreale Elemente hochaufgeladen mit Symbolik, wie es Madeleine Schüpfer nannte.

«Die Bilder haben etwas Geheimnisvolles, aber auch etwas Wehmütiges an sich, aber auch Hoffnung kann man sehen», ergänzte die Kulturjournalistin. «Die Tiere scheinen zu sagen: ‹Trag Sorge zu mir und der Welt.› Aber dann fühlt man sich eben immer auch aufgehoben in den Bildern, die Hoffnung ist in den kleinen Symbolen verborgen», so Schüpfer.

Die Künstlerin und ihr Ehemann René Lerch haben alle Vorlagen für die Bilder selbst fotografiert. Entweder in heimischen Wäldern, Tierpärken oder in Nordafrika.

Dialog der Farben

Die äusserst intensiven Tierausdrücke und die reinen Farben lassen es nicht zu, die Bilder bloss nebenbei zu betrachten. Ein Eintauchen und sich auf die Suche nach einem tieferen Sinn machen ist bei den Bildern ein Muss. Jeannette Lerchs Bilder machen betroffen, hinterlassen aber beim Betrachter kein ungutes Gefühl. Im Gegenteil. Eine feine Ironie ist in vielen der in Acryl gemalten Bilder ersichtlich. Etwa das Bild mit dem Titel «Der Verdacht». Man sieht einen Vogel, mit einem roten Fleck auf der Brust. Versteckt sitzt eine Katze am Bildrand. Alles klar, die Katze hat den Vogel verletzt. Oder etwa doch nicht? Nein, es handelt sich um das übergrosse Abbild der Dolchstichtaube, welche als faszinierende Laune der Natur tatsächlich einen roten Fleck im Gefieder trägt.

Der einen oder andern Betrachterin entlockt das Bild ein erleichtertes Schmunzeln. Jeannette Lerchs Ziel ist es, durch das Bild mit dem Betrachter in einen lebhaften Dialog zu treten. Wie Jean de la Fontaine seine Fabeln schrieb, so erzählt die Lostorfer Künstlerin in ihren Bildern Geschichten. Viele dieser Geschichten sind Erinnerungen und Eindrücke aus Nordafrika, wo die Künstlerin seit mehr als zwanzig Jahren auch lebt.

Edi Geiser begleitete die Vernissage mit feinen, an ein Windspiel aus Glas erinnernden Klängen auf seinem «Hang». Das Instrument wurde im Jahr 2000 in Bern erfunden und besteht aus zwei verleimten Halbkugelsegmenten aus Stahlblech. «Hang» heisst es darum, weil es mit der Hand, berndeutsch eben «Hang», gespielt wird. Anschliessend ergaben sich beim Apéro interessante Diskussionen rund um die Ausstellung.