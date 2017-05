Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von 461 612 Franken ab. Das Eigenkapital beträgt nach der Zuweisung des Einnahmenüberschusses der Jahresrechnung 2016 neu Fr. 857 632.44.

Das gute Finanzergebnis führt dazu, dass die Gemeinde wieder Eigenkapital äufnen kann. In den vergangenen Jahren war sie durch massive Ausgabenüberschüsse, insbesondere in den Rechnungsjahren 2013 und 2014, nur äusserst knapp an einem Bilanzfehlbetrag vorbeigeschlittert. Langfristig soll gemäss den Vorgaben des Kantons eine Eigenkapitalquote von mindestens 60 Prozent des jährlichen Fiskalertrages bestehen. Von dieser Quote ist Starrkirch-Wil noch einiges entfernt.

Im Prüfungsbericht zur Gemeinderechnung 2016 gibt die Finanz- und Rechnungsprüfungskommission Empfehlungen ab, über die der Gemeinderat dann separat beschliessen wird.

Eichfeld-Schäferrain

Der Gemeinderat hat eine Vernehmlassung zu einer Beschwerde an das Bau- und Justizdepartement gegen den Teilzonen- und Gestaltungsplan Eichfeld-Schäferrain mit Zonen- und Sonderbauvorschriften abgegeben. Dabei hält der Gemeinderat an seinen bisherigen Entscheidungen zu den bestrittenen Punkten fest.

Anschliessend hat der Gemeinderat den Teilzonen- und Gestaltungsplan Eichfeld-Schäferrain mit Zonen- und Sonderbauvorschriften genehmigt und dem Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht. Vorbehalten bleibt die Behandlung der hängigen Beschwerde durch das Bau- und Justizdepartement.