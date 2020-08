Im Hauensteiner Steinbruch fand Künstler Walter Eglin sein Rohmaterial

Walter Eglin kam am 10. März 1895 in Känerkinden BL zur Welt. Seine Eltern waren Posamenter und Kleinbauern. Nachdem er 1914 als Rekrut in den Aktivdienst eingezogen worden war, wandte er sich ganz der Kunst zu. In Deutschland schulte er sich in der Technik des Holzschnittes. 1932 heiratete er Anna Jörin aus Bennwil BL, zwei Söhne kamen zur Welt. Das Mosaik «Die Sendung» an der Universität Basel machte ihn weitum bekannt. 1960/61 hielt sich Eglin im Kibbuz Beit HaShita in Israel auf, die Wüste Negev beeinflusste sein Schaffen. Nach seiner Rückkehr schuf er, teils unter grossen Schmerzen, 25 Holzmonotypien. Walter Eglin starb am 3. Februar 1966 in seinem Haus in Diegten BL. Zu seinem 50. Todestag erschien 2016 das nebenstehende Buch über sein Leben und Schaffen. (ld)

Hinweis: Freundeskreis Walter Eglin (Hrsg.): Der steinige Weg des Walter Eglin. Verlag Johannes Petri. Basel 2016. ISBN 978-3-03784-095-5.