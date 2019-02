Der Hitzesommer vom vergangenen Jahr ist noch bestens in Erinnerung. Doch nicht nur in Erinnerung: Die Folgen davon sind auch in der Region nach wie vor konkret spürbar. So zum Beispiel im «Bally Park» in Schönenwerd. «Aufgrund der starken Stürme und des heissen Sommers 2018 wurden übermässig viele Bäume geschädigt», schreibt Silvia Glanzmann von der Betriebskommission des «Bally Parks» in einer Mitteilung. Deshalb mussten in den vergangenen Tagen mehrere Bäume gefällt werden.

So zum Beispiel mehrere Fichten beim Spielplatz, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Diese seien durch die lange Trockenphase verdorrt. «Die braunen Äste zeigten deutlich, dass diese Bäume nicht mehr zu retten waren und gefällt werden mussten», schreibt Glanzmann.

«Burglind» lässt grüssen

Und auch eine über 100-jährige Blutbuche musste diesen Winter gefällt werden. Dabei kommen Erinnerungen an eine andere Buche, die neben dem jetzt gefällten Baum stand, auf: Etwas über ein Jahr ist es her, dass der Sturm «Burglind» durch die Schweiz fegte. Die Windböen entwurzelten damals schweizweit tausende Bäume. Auch im «Bally Park» fielen drei Bäume dem Sturm zum Opfer. Damit kam man zwar insgesamt glimpflich davon. Allerdings fiel einer der Bäume, eine grosse Buche, auf zwei Pfahlbauten. Der Dachfirst eines der Häuschen wurde geradewegs gespalten.