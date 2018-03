Wie ein Puzzle habe sich alles zusammengefügt, seit vor anderthalb Jahren das

«JurAlphorn» auf dem Markt erschien, sagt Udo Schäfer, Schreinermeister und Bereichsleiter von «die werkstatt» (siehe Box).

Kontakte in der Musikszene wurden geknüpft, das Interesse am Instrument ist gewachsen. 25 Stück seien letztes Jahr verkauft worden. In der Schreinerei in Trimbach, wo neben Alphörnern auch Holzmöbel in Handarbeit entstehen, wird es langsam etwas eng, so Schäfer. Man befasse sich darum bereits mit einer Erweiterung.

Ebenfalls eine Art Puzzle – wenn auch nur ein vierteiliges und darum leicht lösbares – konnten Udo Schäfer, WG-Treffpunkt-Geschäftsführer Michael Häfeli und Alphornbauer Dimitri Hauswirth am Mittwoch in der Hupp Lodge in Wisen anlässlich einer kleinen Feier präsentieren: die neuste Version des «JurAlphorns».