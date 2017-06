Finanzkompetenzen erhöhen

Der Gemeinderat legt der Versammlung eine Änderung der letztmals im Jahr 2012 revidierten Gemeindeordnung vor. Neu soll die Möglichkeit eingefügt werden, ein externes Rechnungsprüfungsorgan einzusetzen, wenn nicht genügend qualifizierte Einwohner für die Bildung eine Rechnungsprüfungskommission gefunden werden können. Das Weitern sollen die bestehenden Finanzkompetenzen von Gemeindepräsident und Gemeinderat erweitert werden, um nötige Arbeiten effizienter und schneller abwickeln zu können. Dies ist aus Sicht des Gemeinderates vertretbar, da nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM 2 sämtliche Nachtragskredite der Gemeindeversammlung vorzulegen sind.

Neue Pensen und Entschädigungen

Die Dienst- und Gehaltsordnung wurde komplett neu erarbeitet und an aktuelle, vergleichbare Besoldungssysteme herangeführt. Die Entschädigungsansätze für Gemeinderäte sollen massvoll erhöht werden. Neu aufgenommen ist die Entlöhnung von Musiklehrpersonen, da die kantonale Finanzierung geändert hat. Die Tätigkeit des Brunnenmeisters erfolgt in Zukunft nicht mehr in Form eines Nebenamts, sondern als Teilzeit-Anstellung von 20 Prozent, da die Akzeptanz der Arbeitgeber für Nebentätigkeiten in diesem Umfang schwindet.

Überdies ist die Möglichkeit vorgesehen, ab 1. August 2018 eine kaufmännische Lehrstelle in der Gemeindeverwaltung zu schaffen. Zwar ist die Betreuung aufwendig, aber nach der Einarbeitung kann der oder die Lernende die Verwaltung tatkräftig unterstützen. Die Gemeinde sieht sich auch in einer gewissen Vorbildfunktion, nach Möglichkeit eine Ausbildungsstelle anzubieten.

Ferner soll das Pensum der Gemeindeverwaltung um 30 Prozent erhöht werden, da in letzter Zeit verschiedene Aufgaben neu in die Gemeindeverwaltung integriert wurden (Bestattungswesen, Steuerverwaltung, Schulsekretariat, Anlassbewilligungen, Integrationsgespräche usw.). Dadurch gibt es einerseits aber auch einige zusätzliche Einnahmen (Anlassbewilligungen, Inkasso von Kirchensteuern), andererseits entfallen Entschädigungen (Steuerverwaltung, Bestattungswesen). Zudem geht der Gemeinderat davon aus, dass die Überstundenentschädigungen entfallen oder stark zurückgehen. Deshalb erhöht sich zwar die Lohnsumme geringfügig, die Kosten für die Verwaltung insgesamt nehmen aber leicht ab.

Ebenfalls soll das Pensum der Schulhausabwartin um 10 Prozent erhöht werden, da der bisherige Mehraufwand bei Einsätzen an Veranstaltungen ins Pensum integriert statt als Überzeit ausbezahlt werden soll. Es handelt sich somit in erster Linie um eine Anpassung an die tatsächlich geleistete Arbeitszeit.