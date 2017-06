Im Obergösger Schachen gab es, neben dem Bally-Areal in Schönenwerd, die grössten Schäden bei der Hochwasserkatastrophe im Niederamt vom August 2007. Die markante Aareschleife zwischen Obergösgen und Däniken ist denn auch ein zentraler Abschnitt des Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekts Olten–Aarau. Während in Niedergösgen/Schönenwerd noch intensiv gearbeitet wird, sind die Eingriffe in Obergösgen abgeschlossen.

An ihrem Waldgang liess die Bürgergemeinde Obergösgen den Bürgerinnen und Bürgern die neue Gestaltung durch Fachleute des Kantons erklären. Rund 80 Personen konnte Bürgergemeindepräsident Rolf Spielmann am Start beim Kleinkaliber-Schützenhaus begrüssen, darunter viele Gäste aus Nachbargemeinden und von den Betrieben an der Industriestrasse.

«Wenn Neues geschaffen wird, muss Altes weichen», sagte Christoph Dietschi, stellvertretender Abteilungsleiter Wasserbau im Solothurner Amt für Umwelt. Mehrere neue Seitengerinne sind entstanden, in denen dauernd Wasser fliesst. Einige der neuen Inseln sind auf Dauer angelegt und mit schweren Steinen, fixierten Baumstämmen und Bepflanzung gesichert, andere sind nur Depots von ausgehobenem Sand und werden mit der Zeit vom Fluss abgeschwemmt. «Den Härtetest wird das nächste Hochwasser bringen», so Dietschi. Abteilungsleiter Gabriel Zenklusen erklärte die weitgehend mit vor Ort entnommenem Material gestaltete natürliche Ufersicherung: Totholz, Lebendholz mit Wurzeln und Gebüsch schaffen Kleinstrukturen im Fluss und sorgen für unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten und Wassertiefen: «Das Ufer soll vielfältig sein, um den Bedürfnissen der verschiedenen Fischarten zu entsprechen.»