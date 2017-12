Dutzende Schulkinder gleiten mit Ski oder Snowboards den Hang hinunter, Mütter trinken in der Kafistube ein wärmendes Getränk, ein kleiner Junge macht seine ersten Stemmbögli: Bilder, die sich einem gestern in Hauenstein-Ifenthal boten. Seit 1969 gibt es im Gsahl einen Skilift, am Mittwoch war er zum ersten Mal in dieser Saison in Betrieb. Ein früher Start, wie Daniel Gnehm vom Vorstand des Vereins Skilift Gsahl erzählt. «Ich kann mich an kaum ein Jahr erinnern, in dem wir so früh beginnen konnten», bestätigt auch Werner Wenger, der seit 17 Jahren für die Sicherheit am Skilift sorgt.

Rund 40 Ski- und Snowboardfahrer seien zur Eröffnung dabei gewesen. «Ich bin überrascht, dass es so viele sind», freut sich Wenger. Am Lift bildet sich sogar eine Schlange. Und das, obwohl die Eröffnung relativ kurzfristig beschlossen wurde. Am Sonntag hat der Verein den Start über seine Facebookseite bekannt gegeben. «So kommunizieren wir unsere Öffnungszeiten eigentlich immer», erklärt Gnehm.