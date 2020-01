«Happy Birthday, liebe Mini»: Kuh feiert mit Kindern ihren runden Geburtstag

Gut 21 Kinder haben sich hier am Hofe versammelt und warten bereits ungeduldig darauf, wann der Geburtstag endlich beginne. Doch sie feiern nicht mit einem «Gspänli», sondern mit der Kuh Mini, die zehn Jahre alt wurde. Mini lebt seit ihrer Geburt bei Susann Winkler auf dem Berghof oberhalb von Rohr. Sie erinnert sich noch gut daran, wie Mini auf die Welt kam. Es war eine schwere Geburt: «Damals kam das Kalb viel zu früh auf die Welt und das noch bei Minustemperaturen», sagt die Bäuerin.

Damit es die kleine Dame über die Runden schaffte, wurde sie zunächst im Heizungskeller des Wohnhauses untergebracht, bei angenehmen 22 Grad. «Dass ein Kalb aber bei zu uns ins Haus kommt, ist nicht der Normalfall, aber Mini wäre sonst nicht durchgekommen», so Winkler. Die Geburtstagskuh wartet im Gehege bereits auf die Kinder. Der Name Mini hätte kaum zutreffender sein können, da die Kuh im Vergleich zu den anderen Damen schon eher klein wirkt. «Eigentlich sollte sie vom Becken her zehn Zentimeter höher messen, wenn man vom Durchschnitt bei dieser Rasse ausgeht», meint die Rohrerin.

Am Anfang des Geburstagsfests wird die zehnjährige zuerst einmal von einer Gruppe von Kindern gestriegelt und frisch gemacht. Währenddessen führt Winkler mit den anderen Kindern ein Quiz durch, zum Beispiel weshalb Kühe Hörner haben und was es mit deren Ringe auf sich hat. Nachdem die Dame fürs Fest zurechtgemacht wurde, ging es nun darum, die Geburtstagstorte vorzubereiten. Sie wird im Kuhstall bei den anderen Kuh-Damen zubereitet. Äpfel, Karotten und Heu, sowie etwas Kraftfutter sind die Hauptzutaten der Torte. Auch Kerzen dürfen bei einer Geburtstagstorte nicht fehlen und wurden aus halben Äpfeln und Karotten gebastelt. Dann ist es endlich soweit und Mini darf ihre Torte in Empfang nehmen, wobei die Kinder ein «Happy Birthday» anstimmten.