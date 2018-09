Nach entsprechenden Ermittlungen konnte laut Angbane der Kantonspolizei Solothurn Mitte September 2018 in einer Gewerbeliegenschaft in Däniken eine in Betrieb stehende Hanf-Indooranlage mit über 700 Hanfpflanzen ausheben. Sichergestellt werden konnten zudem rund 3 Kilogramm Haschplatten und ein Gabelstapler, welcher im August bei einer Landi-Verkaufsstelle entwendet worden ist.

Die Betäubungsmittel und die Indooranlage wurden beschlagnahmt und anschliessend vernichtet.

Gegen den 28-jährigen Betreiber der Anlage (Schweizer), hat die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn ein Strafverfahren eröffnet. (mgt)

Aktuelle Polizeibilder vom September: