Die Hände sind mit Handschellen gefesselt, das Licht im Raum ist schummrig, im Hintergrund hört man ein Stöhnen. Die Blutspritzer an der Wand und auf dem Boden bestätigen: Die Zombie-Apokalypse hat begonnen. Und drei Redaktorinnen sowie der Fotograf des Oltner Tagblatts sitzen mittendrin fest. Sie haben Schutz gesucht in einem Gefängnis. Im Kontrollraum des Sektors 3 wurden sie eingeschlossen. Ihr Ziel: Den Weg nach draussen finden, bevor die Zombies zurückkommen. Eine Stunde Zeit haben sie dafür. Gelingt es ihnen?

Das Szenario des ersten «Escape Rooms» in der Region Olten lässt einem bereits das Blut in den Adern gefrieren. «Wir haben uns an der TV-Serie ‹The Walking Dead› orientiert», erklärt Roy Moser, der das Projekt zusammen mit seiner Frau Claudia und Freund Siro Gloor realisiert hat. Im Juli begann das Dreierteam mit den Umbauarbeiten im vierten Stock des Gebäudes von Swiss Recycling Services im Schönenwerder Industriegebiet. In Handarbeit und mit viel Liebe gestalteten sie ihren «Escape Room» so hässlich, blutig und gruselig wie möglich. Moser: «An den Wänden haben wir sicher zwölf Farbschichten, damit es nun so echt wie möglich aussieht.»