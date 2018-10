Heute ist Halloween. Orange-leuchtende Kürbisse mit gruseligen Fratzen, in Fetzen gekleidete Zombies oder furchterregende Vampire sind allgegenwärtig. In vielen Gärten im Niederamt wurde Halloween-Dekoration aufgestellt. Wie auch auf diesem Foto, das in Obergösgen an der Schachenstrasse aufgenommen wurde. Direkt an der Aare verkündet dieser riesige Kürbis, der in der Nacht sogar prominent beleuchtet wird, dass wieder einmal der gruseligste Tag des Jahres bevorsteht. (sil)