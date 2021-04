Gunzgen Fahrradlenker prallt in Lastwagen und wird mittelschwer verletzt Im Einmündungsbereich Oberfeldweg/Härkingerstrasse in Gunzgen hat sich am Dienstagmorgen eine Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Fahrradlenker ereignet. Dabei wurde der Velofahrer mittelschwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich beim Einbiegen in diese Strasse. Kapo So

Am Dienstagmorgen, um zirka 6.45 Uhr, war ein Fahrradlenker in Gunzgen auf dem Oberfeldweg in Richtung Härkingerstrasse unterwegs. Beim Einbiegen in die Härkingerstrasse prallte er aus noch ungeklärten Gründen in den Frontbereich eines Lastwagens, welcher auf der Härkingerstrasse in Richtung Gunzgen unterwegs war. Dabei zog sich der Velofahrer mittelschwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.