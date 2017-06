Die Wernli-Fabrik in Trimbach soll bis 2020/21 nach Malters verlegt werden. Dort will Eigentümerin Hug AG eines der modernsten Backwaren-Produktionszentren der Schweiz schaffen.

«Es ist schade, sehr schade, dass Wernli von Trimbach wegzieht», bedauert der Ende September abtretende Gemeindepräsident Karl Tanner, «denn Wernli und Trimbach sind eng verbunden.» Der Entscheid komme unerwartet, weil Hug am Standort Trimbach in den letzten Jahren erhebliche Investitionen tätigte. Dennoch sei der Entscheid nicht unverständlich: «Die Wernli-Fabrik ist umgeben von einem Wohngebiet. Hug konnte hier nicht ausbauen, weil sie über keine Landreserven verfügten. Und sie hatten in Trimbach keine Lagerkapazitäten, was einen grossen Logistikaufwand nach sich zog.»

Der Sozialdemokrat Tanner hält Hug zugute, dass sich die Firma auch mit der Konzentration in Malters zum Produktionsstandort Schweiz bekenne und nicht aus Kostengründen ins Ausland ziehe. Nach Tanners Informationen beabsichtigt Hug, das Wernli-Areal zu verkaufen. «Trimbach beginnt gerade mit der Ortsplanungsrevision, da wird dieses Areal ein Thema sein.» Dabei sollten auch andere Nutzungen als die bisherige ermöglicht werden, beispielsweise Wohnungen. Und: «Immer wenn ich Wernli-Guetzli esse, werde ich daran denken, dass sie aus Trimbach stammen.»