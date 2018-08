Am Sonntagmorgen, wurde laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn die Polizei darüber informiert, dass beim so genannten «Entennest» bei Schönenwerd Unmengen an Abfall liegen. Nach ersten Erkenntnissen fand dort an der Aare in der Nacht auf Sonntag eine Party mit über 100 Personen statt.

Um die Entsorgung des auf einer grossen Fläche achtlos zurückgelassenen Abfalls kümmerte sich niemand. Zur Ermittlung der Verursacher hat die Kantonspolizei entsprechende Ermittlungen aufgenommen. (OT)