Getarnt und geheim: Stumme Zeugen des Wehrwillens

Trimbach Motorräder legen sich in die Kurve, Autos rauschen vorbei. Oberhalb der Hauensteinstrasse, gegenüber des Restaurants Isebähnli, befindet sich ein Bunker. Die Strassenseite ist als Fels getarnt. Neben dem Steinbruch führt eine bemooste Treppe zu einer Metalltüre. Meinrad Studer ärgert sich über den Abfall, der auf dem Vorplatz liegt. «Aus unerfindlichen Gründen werden hier immer wieder Essensreste und Verpackungsmaterial deponiert.» Studer sammelt den Kehricht ein und schliesst auf.

Das Objekt «A3563 Trimbach Nord», wie der Bunker offiziell heisst, ist in den Felsen gebaut worden. Ein betonierter Gang führt unterirdisch zu einer Art Mannschaftsraum. Das Bettgestell für sechs Mann nimmt den grössten Teil des ohnehin engen Zimmers in Anspruch, an der Wand gegenüber hängt ein Telefonapparat mit Kurbel, daneben befindet sich ein Waschbecken. Und es brennt Licht. «Strom und fliessend Wasser waren überhaupt nicht selbstverständlich», erklärt Studer. In den meisten Anlagen gab es nur Petrollampen. Ein Kübel mit Torf war als WC vorgesehen.

Hinter einer Türe liegt der zweigeschossige Schiessraum. Zwei Maschinengewehre vom Typ 51 sind gegen die Strasse und die Läufelfingerli-Strecke gerichtet. 13 Mann Besatzung wären im Ernstfall diesem Bunker zugeteilt gewesen: Ein Kommandant befehligte eine Werkgruppe von vier Soldaten für Ventilation, Telefon und Bewachung sowie zwei Maschinengewehr-Gruppen mit Beobachtern, Schützen, Hilfsschützen und Munitionssoldaten. Sie hätten zusammen mit der Anlage gegenüber, «A3562 Trimbach Süd», den Durchstoss nach Olten verhindern sollen. Bahn und Strasse wären durch Sprengkammern unbrauchbar gemacht worden. Im Gang hängen Fotos, wie die Bahnsperre im Juni 2006 unter den Schienen herausgebrochen wird. Die Läufe der Maschinengewehre sind zugeschweisst. Beide Bunker wurden mit der Armee 95 nicht mehr benötigt. Die letzten Unterhaltsarbeiten wurden gemäss Kontrollklebern an der Türe im Jahre 1993 ausgeführt. Trimbach Süd kann heute nicht mehr betreten werden. «Wir nennen den Bunker nur die Tropfsteinhöhle», sagt Studer. Ständiger Wassereinbruch hat die Anlage unbrauchbar gemacht. Trimbach Nord ist dagegen in sehr gutem Zustand. Gebaut wurde die Anlage im März 1943 durch eine Sappeur-Rekrutenschule. Bereits im Mai war der Rohbau fertig, die Arbeitskompanie 210 führte dann die Arbeit bis Juni 1943 zu Ende. Eine Panzer-Befestigungskanone und ein Maschinengewehr vom Typ 11 wurden installiert, später kam statt der Kanone ein zweites Maschinengewehr hinzu. Im November 1944 folgte eine Felsimitation an der Aussenseite als Tarnung. Um 1965 wurden die beiden Maschinengewehre 11 auf den Typ 51 umgebaut.

Besonders an den beiden Anlagen ist ihre Ausrichtung. Sie konnten auch gegen Süden eingesetzt werden. Ein aus Olten anrückender Gegner hätte so bekämpft werden können. «Der Feind kommt heute aber unbewaffnet», meint Meinrad Studer und zeigt auf eine Öffnung beim Beobachtungsposten im Obergeschoss. «Da sind Siebenschläfer eingedrungen.» Die Nagetiere hatten es auf eine leere Holzkiste mit dem orangen Etikett «Kriegs-Reserve / Darf nur im Kriegs-Falle aufgebrochen werden» abgesehen. Studer wird die Kiste nächstens wieder instand stellen.