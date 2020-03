Geschützt: Wieso diese Bäume für das Ökosystem Wald so wertvoll sind

Wer bei seiner Joggingrunde oder seinem sonntäglichen Spaziergang oberhalb des Alters- und Pflegeheim Weingarten in Olten in den Wald geht, der hat vielleicht auch schon mal nach ein paar hundert Metern links des Wegrandes einen Baum bemerkt, der mit zwei grünen Dreiecken besprayt ist. Was das bedeutet? Dieser Baum ist einer von vielen sogenannten Biotopbäumen. Der Revierförster des Forstbetriebes Unterer Hauenstein, Georg Nussbaumer, erklärt, was es damit auf sich hat.

Der besagte Baum, eine Weisstanne, deren Giebel weggebrochen ist, misst auf Brusthöhe im Durchmesser circa siebzig Zentimeter. Das Besondere an der Weisstanne: «Sie ist beziehungsweise wird in Zukunft ökologisch interessant», erklärt Nussbaumer. Aus diesem Grund sei die Weisstanne auch als Biotopbaum deklariert worden. Als solcher wird er ganz «der Natur überlassen». «An diesem Baum wird nichts mehr gemacht», so Nussbaumer. Selbst nach dessen Absterben werde der Baum liegen gelassen, denn auch dann diene er noch vielen Lebewesen als Lebensraum. Ein Biotopbaum hat eine wichtige Bedeutung für das Ökosystem Wald. Gemäss Definition des Amtes für Wald, Jagd und Fischerei sind Biotopbäume «lebende Bäume, die aufgrund ihrer Art oder Beschaffenheit eine besondere Bedeutung für Fauna und Flora haben.»