Der Bezirk Gösgen liegt weder an einem See, noch ist es eine Steueroase. Und dennoch sind die Wohnungspreise innerhalb eines Jahres stärker gestiegen als an der Zürcher Goldküste.

Das zeigt ein Immobilienreport des Vergleichsdienstes Comparis und der ETH Zürich. Demnach kletterte der durchschnittliche Wohnungspreis pro Quadratmeter (Medianpreis) im Bezirk Gösgen um 21 Prozent. In Franken ausgedrückt: Kostete der Quadratmeter vor einem Jahr noch 4000 Franken, sind es jetzt durchschnittlich 4750 Franken. Schweizweit verzeichnet nur Schaffhausen mit 25 Prozent einen noch höheren Anstieg.

Zugegeben, das Niederamt bietet eine hohe Lebensqualität. Verkehrstechnisch ist die Region gut erschlossen, der Weg nach Aarau oder Olten ist kurz und auch die grossen Zentren sind erreichbar. Eingebettet zwischen Jurahöhen und Aareraum erweist sich die Gegend auch als vielseitiges Naherholungsgebiet. Alles in allem ein attraktiver Wohnraum, selbst wenn die «Weltwoche» kürzlich ihren Lesern in ihrem Gemeinderanking etwas anderes weismachen wollte.

In Olten sinken die Preise

Für die überproportionale Preiserhöhung für Wohnraum gibt es dennoch keinen ersichtlichen Grund. Erst recht stutzig macht ein Blick auf die Nachbarschaft: Um Aarau blieben die Preise stabil. Im Bezirk Olten sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr sogar um 9 Prozent gesunken.

Damit befindet er sich landesweit in den Top Ten der Bezirke mit der deutlichsten Preisabnahme — und entwickelt sich so ziemlich in die entgegengesetzte Richtung von Gösgen.

Angesprochen auf den Anstieg im Raum Gösgen reagieren lokale Immobilienfirmen mit Schulterzucken. Eine aussergewöhnliche Entwicklung wurde nicht festgestellt. Die Verfasser des Reports sind mit den hiesigen Gegebenheiten zu wenig vertraut, als dass man die Preisinflation exakt begründen könnte.