Gemeindeversammlung Dunkle Wolken am Schönenwerder Finanzhorizont – und auch an einer Strassensperrung führt kein Weg vorbei Die Inflation reisst ein Loch in den Haushalt der Gemeinde. Neben höheren Gebühren bei der Musikschule und Mahngebühren, die neu eingeführt werden, sollen vor allem «schmerzhafte» Sparmassnahmen das Budget wieder ins Lot bringen.

Muss den Gürtel enger schnallen: Schönenwerd. (Archivbild) Bild: Bruno Kissling

«Die lukrativen Jahre gehören der Vergangenheit an», erklärte am Montag die zuständige Gemeinderätin Jolanda Zollinger an der Gemeindeversammlung in Schönenwerd, an der 33 Stimmberechtigte anwesend waren. Erwirtschaftete die Niederämter Gemeinde in den vergangenen Jahren noch Überschüsse von fast zwei Millionen Franken, wendet sich das Budget 2023 ins Gegenteil um.

Der Rat geht von einem Defizit von rund 1,8 Millionen Franken aus; bei einem Aufwand von gut 27,5 Millionen Franken – und das nach einer Korrektur. Als Grund nannte Finanzverwalter Niels Arnold höhere Aufwände infolge der Inflation: «Sie alle wissen es, die Löhne und die Energiekosten steigen.» Das gelte auch für die Angestellten der Gemeinde, diese erhalten 1,5 Prozent mehr Lohn.

Auch erwähnte Arnold die überdurchschnittliche Infrastruktur, die Schönenwerd besitze und die mit 11 Millionen Franken vergleichsweise hohen Bildungskosten. Besonders der Förderunterricht im Bereich Deutsch als Zweitsprache und Logopädie schenke mit Kosten von jährlich 1,4 Millionen Franken kräftig ein.

Kaum Gegenstimmen

Kritik aus der Versammlung, wonach der Gemeinderat in der Vergangenheit unüberlegt Geld ausgegeben habe, liess Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin nicht gelten: «Das Budget einfach abzulehnen, wäre falsch.» Und sie versprach, der Gemeinderat werde jeden Ausgabenposten einzeln durchgehen und prüfen, ob diese Ausgabe nötig sei. Das werde nicht allen gefallen, prophezeite sie: «Diese Sparmassnahmen werden schmerzhaft sein.»

Charlotte Shah-Wuillemin, Gemeindepräsidentin Schönenwerd. Bild: Bruno Kissling

Die Gemeindeversammlung folgte dem Gemeinderat in den Abstimmungen dennoch nicht nur bei den Finanzen, sondern auch in allen anderen Traktanden, nahezu einstimmig.

So verbleibt der Steuerfuss bei 115 Prozent für natürliche und 125 Prozent für juristische Personen. Die Preise für die Musikschule werden leicht angehoben, Aufträge für Lieferungen können neu bis 150'000 Franken freihändig vergeben werden (vorher bis 100'000 Franken) und die Gemeinde erhebt neu Mahngebühren – etwas, was sie vorher nicht tat.

Polizist kündet Strassensperrung an

Zu guter Letzt erklärte Kantonspolizist Michael Wyss unter dem Traktandum Verschiedenes, wieso er an der Gemeindeversammlung anwesend ist. «Nächstes Jahr kommt eine rechte Baustelle auf euch zu», erklärte er den Anwesenden mit Verweis auf die Instandsetzung der Unterführung Feldegg. Zunächst sei geplant gewesen, die Strasse ganz zu sperren. Schliesslich habe man sich auf eine einseitige Sperrung geeinigt.

Die Ankündigung von Wyss sorgte für einige Diskussionen. Doch letztlich mussten alle Anwesenden einsehen: An der Sperrung und der geplanten Umfahrung führt offenbar kein Weg vorbei.