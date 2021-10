Gemeindepolitik Kienbergs Schulhaus soll pünktlich fertig werden «Zeitgerechte» Materiallieferungen stellen eine Herausforderung dar, der Gemeinderat zeigt sich dennoch zuversichtlich. Die Schulklassen werden aktuell in Containern unterrichtet.

Sanierung Schule MZH Turnhalle Kienberg. Der Unterricht findet in dieser Zeit bis ins nächste Jahr in einem Container-Provisorium statt. Auf der Vorderseite des Schulhauses sieht man bereits den neu separat geregelten Eingang in die Gemeindeverwaltung im unteren Gebäudebereich. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

«Die Sanierung des Schul- und Mehrzweckgebäudes schreitet planmässig voran», heisst es in einer Mitteilung des Kienberger Gemeinderats. Das Gebäude, in welchem neben Schule auch Gemeindeverwaltung und Mehrzweckhalle untergebracht sind, wird saniert. Die Schulklassen werden derweil in Containern auf dem Schulhausplatz unterrichtet (wir berichteten).

«Bereits sind die ersten Veränderungen zu sehen», heisst es in der Mitteilung weiter. Und:

«Eine grosse Herausforderung für die Bauleitung stellt die zeitgerechte Materiallieferung dar. Bislang sind gröbere Verzögerungen aber glücklicherweise ausgeblieben.»

Der Gemeinderat geht davon aus, dass das Schul- und Mehrzweckgebäude wie vorgesehen im Frühling 2022 wieder bezogen werden kann. Baukommission nicht vollständig besetzt Die Baukommission der Gemeinde Kienberg ist aktuell mit vier Mitgliedern nicht voll besetzt. «Nach der Demission von Dieter Baumann konnte bislang keine Nachfolge für das Amt des Aktuars oder der Aktuarin gefunden werden», heisst es im aktuellen Bericht.

Gesucht werde eine motivierte Person, die das Aktuariat der Baukommission übernehme. «Es werden keine fachspezifischen Kenntnisse vorausgesetzt. Bei anspruchsvollen und komplexen Geschäften zieht die Baukommission je nach Bedarf externe Fachleute bei», heisst es zu einem entsprechenden Aufruf.

Weiter ist dem Bericht zu entnehmen:

«Das Projekt zur Weiterentwicklung der Hübelistrasse 26 geht in die nächste Runde.»

Die entsprechende Arbeitsgruppe habe ihren Dienst quittiert, ab sofort übernehme der designierte Vorstand der noch zu gründenden «Baugenossenschaft Kienberg» das Zepter. Die Gründung der Baugenossenschaft soll im Frühling 2022 erfolgen.