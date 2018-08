Die hohen Temperaturen dieses Sommers haben Auswirkungen auf das Trinkwasser in Dulliken. Im Leitungsnetz wurden Temperaturen von bis zu 26 Grad gemessen. Die Gemeinde muss nun reagieren: Das Wasser wird vorerst nicht mehr mit der Ozonierungsanlage, die Mikroverunreinigungen eliminiert, aufbereitet. Stattdessen wird dem Leitungswasser Chlor zugesetzt, bis sich die Wassertemperatur normalisiert hat. Die Gemeinde teilt aber mit, das Trinkwasser könne weiterhin «ohne irgendwelche Einschränkungen oder Vorbehalte» verwendet und konsumiert werden. Anfangs Juli wurde bekannt, dass das Trinkwasser in Obergösgen, Lostorf und Dulliken mit Fäkalbakterien verschmutzt war. Während mehr als einer Woche musste das Wasser vor dem Trinken abgekocht werden. Am 20. Juli konnte Entwarnung gegeben werden. (sil)