Niederämter Gemeinden setzen auf diese vier Anreize an Gemeindeversammlungen

Die Feinschmecker

Zugegeben, praktisch an jeder Gemeindeversammlung findet sich irgendwo noch einen Happen zu essen. Meist in Form eines Apéro riches am Ende der Veranstaltung. So machen es beispielsweise Niedergösgen, Walterswil oder Stüsslingen. In Walterswil ist etwa der Speckzopf einer lokalen Bäckerei der Renner. Bis vor einigen Jahren gingen die Rohrer im Anschluss ins Restaurant Frohsinn. Aber weil dies mittlerweile geschlossen ist, gibt es auch in der kleinsten Niederämter Gemeinde einen Apéro.

Einen aussergewöhnlichen Apéro serviert Kienberg an der Budgetgemeinde: Dort gibt es seit 2011 eine Punch- und Kuchentradition. «Die bevorstehende Weihnachtszeit ist ein Grund dafür, sich nochmals die Hand zu reichen», schreibt Daniela Hunziker, die Gemeindeschreiberin, dazu. In Erlinsbach ist an der Budgetgemeinde das Auftischen von Käsewähe seit der Fusion von Ober- und Niedererlinsbach im Jahr 2006 Tradition. Der Grund für solche gastronomische Angebote ist klar: «Sie sollen die Möglichkeit bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen», wie es Andrea Walder, die Gemeindeschreiberin von Däniken schreibt.

Peter Frei, der Gemeindepräsident von Obergösgen, ist der Kontakt und der Austausch mit der Bevölkerung äusserst wichtig: «Wir sprechen miteinander, auch wenn an der Versammlung vorher nicht jeder die gleiche Meinung hatte.» Oder wie es der Lostofer Gemeindepräsident Thomas Müller formuliert: «In der Diskussion beim Apéro gelingt es fast immer, die zuvor erhitzten Gemüter zu beruhigen.» Bezahlt wird das Essen jeweils von der Gemeinde selbst oder von einem Gewerbeverein, wie es etwa in Lostorf gepflegt wird.

Was in vielen Niederämter Ortschaften teilweise seit vielen Jahren zum Pflichtprogramm der Versammlungen gehört, ist in anderen ein komplettes Novum: Etwa in Starrkirch-Wil wurde an der Rechnungs-GV in diesem Sommer erstmals ein Apéro eingeführt. Auch hier soll es dem Anlass dienen, den Kontakt nach Versammlungsende zu pflegen.