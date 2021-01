Geheimnisse noch im Boden verborgen: Das römische Bad ist eine archäologische Besonderheit

Die Anlage wurde 1912 erstmals ausgegraben. Sie grenzte an den ehemaligen Friedhof von Gretzenbach an. Ein Skelett, das an einer Fundamentmauer gefunden wurde, ist wohl nicht aus römischer Zeit, sondern datiert von einer späteren Bestattung.

Im Zimmer mit den Hypokaustpfeilerchen war das Caldarium (Warmraum) eingerichtet. Heisses Wasser gab es dort aber nicht. «Die Luft war warm, von unten her wurde der Raum beheizt», erklärt Tortoli, der an der Universität Basel Ur- und Frühgeschichte sowie römische Provinzialgeschichte studiert hat. Ein Einfeuerungsbereich mit einem Heizkanal aus Sand- und Tuffstein wurde bei den Grabungen 1972 und 1973 gefunden. Römische Wellness, die auch heute funktionieren würde.

Da die Kantonsarchäologie aber nur dort Grabungen durchführt, wo der Erhalt der archäologischen Überreste bedroht ist, wird hier derzeit nichts passieren. Auch Franz Xaver Schenker (69) schüttelt den Kopf. Der Präsident der Kirchgemeinde Gretzenbach-Däniken, der der Boden gehört, möchte die Flächen um die Kirche nicht anrühren. «Lassen wir diese Anlage so, wie sie heute ist. Wir unterhalten das Bad, das kostet uns genug.» Schenker, der in Däniken wohnt, kommt gerne an die Stelle. «Das ist ein ganz besonderer Ort für Gretzenbach.»

Gemeindepräsident Daniel Cartier (54) ist auch skeptisch, was eine erneute Grabung betrifft. Er schätzt vor allem den Ausblick: «Mir gefällt dieser Platz. Vor dem Bau des Eppenbergtunnels war der Hang bewaldet, sodass man nichts sah. Jetzt aber ist die Aussicht sehr schön.»

Neben dem Bad lädt eine Grillstelle zum Verweilen ein. Gerne kommt abends auch die Dorfjugend hierher, allerdings nicht aus archäologischem Interesse. Manchmal arten die fröhlichen Feste aus. Auf einer Metallplatte, die auf einem Tisch aus Waschbeton lag, waren die Mauerreste und Fundstücke eingezeichnet. Jugendliche rissen vor einiger Zeit die Platte aus ihrer Verankerung und schmissen sie das Bord hin ab. Seither verwahrt Schenker das lädierte Objekt im Pfarr-Geräteschuppen.

«Bald wird eine neue Info-Tafel montiert», weiss Tortoli. Auch die Kieselsteine, mit denen die Böden bedeckt sind, reizen nächtliche Besucher immer wieder als Wurfgegenstände. «Wir prüfen, ob wir da feineren Kies oder Sand hineintun können», sagt Schenker.

Römische Spuren sind im Niederamt einige vorhanden. Tortoli sieht die Gretzenbacher Anlage als Teil der verschiedenen Gutshöfe, die sich links und rechts der Aare erstreckten: «Wir wissen von villae rusticae in Erlinsbach, in Niedergösgen, in Schönenwerd auf dem Bühl, in Winznau und in Dulliken. Alle lagen sozusagen in Sichtweite von diesem hier in Gretzenbach.» Der Boden behält dazu einstweilen noch weitere Geheimnisse für sich.