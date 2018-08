Die Galerie am Bach in Erlinsbach SO feiert am Sonntag ihr 35-jähriges Bestehen. Arbeiten von insgesamt 35 Kunstschaffenden aus der näheren und weiteren Region werden in der Jubiläumsausstellung präsentiert. Brigitte Wittwer mit einem aktiven und vielseitigen Team zusammen verstand es meisterlich, all die Jahre hindurch ihre Galerie lebendig zu erhalten. Als sie vor 35 Jahren mit den Ausstellungen begann, hätte sie nie gedacht, so lange durchzuhalten.

Die Einrahmungstätigkeit brachte ihr viele Kontakte zu Kunstinteressierten und Kunstschaffenden, doch im Vordergrund stand ihre persönliche Liebe zur Kunst, zu kreativen Prozessen, geprägt von immer wieder neuen und anderen Geschichten, die sie in ihre Ausstellungstätigkeit einbinden durfte. Ihr Gespür für Besonderheiten zeichnete sie in all diesen Jahren aus. Mit viel Kunstverstand suchte sie nach neuen Ausdrucksformen, engagierte sie sich für arrivierte, aber auch für junge Kunstschaffende. Diese Offenheit der Kunst gegenüber machen ihre Ausstellungen bis heute besonders, und man darf gespannt sein, wie es weiter geht. Kommt man mit ihr ins Gespräch, so spürt man: Sie ist noch kein bisschen müde geworden und hat immer noch viel Leidenschaft dafür, sich mit dem heutigen Kunstschaffen auseinanderzusetzen. Von Skulpturen bis Aquarellen Der Rundgang durch die Gedenkausstellung ist ein einmaliges Erlebnis. Man entdeckt im unteren Raum und oben im grossräumigen Dachgeschoss Arbeiten von ganz unterschiedlicher Ausstrahlung, die meist eine lange Geschichte in sich tragen. Zarte Aquarelle mit figurativen Elementen, Menschen oder Landschaften, Hintergründiges, surreal Verfremdetes, wo der Hahn zum König wird und sich mit einer schönen jungen Frau unterhaltet. Strukturierte Ebenen, abstrakt formuliert, weite Himmelsgewölbe in zarten Farbtönen, Menschen in Gruppen oder Einzeln, ein eindrückliches Gesicht, dichte ineinander verwobene Elemente in starken Farben, dann wieder sehr zurückgenommene Formationen.