Fundort von europäischer Bedeutung: Warum das Gebiet Dickenbännli ein spannendes Forschungsfeld ist

Die dreieckigen, aus Feuerstein (Silex) gefertigten Werkzeuge sind etwa so gross wie ein Daumennagel und stammen aus der Jungsteinzeit. Ans Tageslicht kamen sie im 19. Jahrhundert massenhaft: «Wahrscheinlich sorgte die Erosion dafür, dass die Fundstücke zu Tausenden an die Oberfläche gelangten», vermutet Lötscher. Nicht alle landeten danach in einer staatlichen Sammlung: «Solche Stücke wurden auch gerne behalten oder verschenkt.»

Ein Teil der Dickenbännlispitzen muss daher als verschollen gelten. Im Depot der Kantonsarchäologie lagern einige tausend Stücke, die zum Teil auch aus der aufgelösten Sammlung von Eduard Bally-Prior aus Schönenwerd stammen.

Wo sich heute ein Buchenwald befindet, deutet nur noch wenig auf die einstigen Bewohner des «keltischen Refugiums», wie der Forscher Theodor Schweizer (1893-1956) den Zweck der Siedlung auf dem Dickenbännli interpretierte. Etwa 4200 vor Christus lebten hier Menschen. «Wie viele es waren, wissen wir nicht. Vielleicht etwa 100 bis 200 Personen», meint Lötscher, der an der Universität Bern Ur- und Frühgeschichte studierte und seit 13 Jahren bei der Kantonsarchäologie Solothurn tätig ist.

Schriftliche Quellen fehlen aus dieser Zeit völlig, weshalb nur die Spuren im Boden Rückschlüsse auf das damalige Leben erlauben. 1912, 1914 und 1917 fanden kleinere Grabungen statt, an derjenigen von 1914 war Theodor Schweizer als Angestellter beteiligt. In der Folge entdeckte er zahlreiche archäologische Fundstellen in der Region Olten. Ohne seinen auch vom heutigen Kantonsarchäologen Pierre Harb geschätzten Spürsinn wären viele Funde wohl niemals gemacht worden.

Schweizer fasste seine Erkenntnisse unter anderem im Aufsatz «Die Wehranlagen aus der Steinzeit von Olten und Umgebung» zusammen, der 1946 erschien. Das Dickenbännli umschreibt er darin so: «Auf zwei Seiten, im Norden und Osten, ist es durch Felsen und Steilhänge, die sich 40 bis 50 Meter tief hinunter ziehen, nur schwer zugänglich. Im Westen durch einen tiefen Graben, teilweise in den Felsen eingehauen und mit einem davorliegenden künstlichen Wall geschützt, wird der Platz an seiner Südfront durch einen natürlichen Steilhang abgeschlossen.»

Schweizer, der strategisch dachte, stellt dem Platz ein gutes Zeugnis aus: «Auch dieses Refugium konnte wirksam verteidigt werden und sicherte von Norden her den Eintritt unmittelbar in das Zentrum des Oltner Siedlungsgebietes.»

Der spätere Kantonsarchäologe von Basel-Stadt, Rolf d’Aujourd’hui, befasste sich näher mit den «Bohrern vom Typus Dickenbännlispitzen», die er in einem 1981 erschienenen Artikel in der Zeitschrift «Archäologie der Schweiz» präsentierte. Mit den Bohrern wurde Holz, Knochen, Schnecken- und Muschelschalen oder auch weicher Kalkstein bearbeitet.

D’Aujourd’hui hält es für möglich, dass auch Perlen durchbohrt wurden. Der Begriff Dickenbännlispitzen ist inzwischen in der Archäologie europaweit verankert, der Fundort gilt aufgrund der Menge an Material aus herausragend.

Trockenheit und Hitze bringen Buchenwald zum Verschwinden

Revierförster Georges Nussbaumer (56), der sich auch zur Begehung eingefunden hatte, sieht den Bewuchs auf dem Dickenbännli vor einer grossen Veränderung: