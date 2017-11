Bevor Daniel Huber die traktandierten Hauptgeschäfte der 112. Delegiertenversammlung abwickelte, informierte er über den bestens funktionierenden Schulbetrieb an der Kreisschule Mittelgösgen und an der Sek P Niederamt.

Das Schulprogramm 2017-2021 wurde durch den Vorstand genehmigt und die Pensenanträge der Kreisschule Mittelgösgen und der Sek P Niederamt sind fristgerecht eingereicht worden. Ab Schuljahr 2018/2019 wird die Spezielle Förderung im Kanton Solothurn umgesetzt, somit wird auch die Sekundarstufe K an der Kreisschule Mittelgösgen aufgehoben.

Die Schülerinnen und Schüler mit hohem Bedarf an spezieller Förderung gehören ab kommendem Schuljahr der Sekundarstufe B an. Sie werden zudem – entsprechend ihrem Förderbedarf – in einer neu eingerichteten Lerngruppe gezielt gefördert. Die Sanierung der Heizung mit Wärmelieferung durch das Bildungszentrum der suissetec Lostorf funktioniert ab aktueller Heizperiode. Die Fernwärmeleitung steht, die Wärmeverteilung an der Kreisschule funktioniert.

Investitionen und Voranschlag