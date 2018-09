Alles stand am Montagnachmittag bereit, um die Bohrung für das neue Grundwasserpumpwerk Aarenfeld in Angriff zu nehmen. Alles, bis auf die Hauptakteurin: Die Verrohrungsmaschine, die benötigt wird, um die Bohrrohre in den Boden zu treiben, war noch nicht da. Auf dem Weg von ihrem letzten Einsatzort in Dänemark zu ihrem neuen Bestimmungsort in Gretzenbach ist die Maschine am Basler Zoll hängengeblieben.

So wurde gestern der offizielle Baustart ohne eigentliche Brunnenbohrung begangen. Die transportbedingte Verzögerung ändert aber nichts daran, dass es mit dem Bau des neuen Pumpwerks – und damit mit der Umsetzung des regionalen Wasserversorgungsplans Olten Gösgen (siehe Kontext) – endlich so richtig losgeht.