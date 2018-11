Fischen ist nicht nur eine Sommerangelegenheit: Gerade jetzt, im November, wird beispielsweise abgefischt. So nennt sich die Praktik, bei welcher junge Fische aus den sogenannten Aufzuchtbächen herausgeholt, also abgefischt, und in grössere Gewässer, den Hauptgewässern, ausgesetzt werden. Damit sind die Fischereivereine in der Region derzeit beschäftigt. So auch der Fischereiverein Olten und Umgebung (FV), der am Rande von Trimbach eine Fischzuchtanlage betreibt.

Die Fische, die sich derzeit in den dortigen Becken tummeln, werden allerdings nicht ausgesetzt. Sie werden ausschliesslich für die Aufzucht verwendet. Derzeit sind es um die 300 bis 400 Forellen, die die Fischzuchtanlage in Trimbach als ihre Heimat betrachten können. In drei Becken schwimmen die erwachsenen Tiere, in einem weiteren die 500 Jungen.

Erstellt wurde die Zuchtanlage 1968, damit die Jungfische nicht mehr von extern beigezogen werden mussten, erklärt Christian Dietiker, der Präsident des Fischereiverbandes des Kantons Solothurn (SOKFV). Bereits damals hat sich der FV auf die Fahne geschrieben, der einheimische Forellenbestand zu erhalten und zu stärken. Derzeit kümmern sich sechs Mitglieder des Vereins um die Anlage.