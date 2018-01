Sie, die Alt-Regierungsrätin, er, der Jungfreisinnige. Sie, chic gekleidet, fast ein bisschen streng wirkend, er, in verwaschenen Jeans und weissem T-Shirt. Sie, eine Viertelstunde vor Beginn schon bereit, er, in letzter Sekunde in den Saal rennend.

Am Montagabend trafen am Podium in der Bibliothek Meridian in Gretzenbach zwei Menschen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit Meinungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Er, der Befürworter der No-Billag-Initiative, und sie, die Gegnerin.

Urs Huber, Redaktor dieser Zeitung, moderierte die Diskussion zwischen Esther Gassler und Mike Bader. Letzterer bekannte sich dazu, dass er nie fernsieht. Lediglich die Sendung «Southpark» schaue er sich regelmässig an, dies jedoch auf legale Weise im Internet.

Das Programm der SRG jedoch nutze er nicht. Anders sieht es aber bei Esther Gassler aus: Im Fernsehen sieht sie sich gerne die Nachrichten, «10 vor 10» oder Kultursendungen an, obwohl sie eigentlich eher Radiohörerin als TV-Konsumentin sei.