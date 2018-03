Das Projekt dauert vier Jahre. Während dieser Zeit sollen Bauernfamilien zwei mal zwei Stunden für Interviews zur Verfügung stehen, dem Team erlauben, über ihre Felder zu fliegen und für die Auswertung der Daten Einsicht in die Feldjournale zu gewähren. «Wir geben auch etwas zurück», hielt der Leiter des Projekts, Prof. Robert Finger, fest. Die Betriebe erhalten Informationen, wie sie das Management der Nährstoffverfügbarkeit auf ihren Feldern optimieren könnten. Ausserdem wird für sie berechnet, ob sich der Einsatz dieser Technologien auf ihrem Betrieb lohnen könnte.

Nach der Vorstellung stellten die Anwesenden viele Fragen. Ein Zeichen, dass Interesse vorhanden ist. André Erni erklärte: «Kosten entstehen für uns keine; wir müssten lediglich Zeit investieren.» Er fragte die Versammelten: «Fahren wir weiter mit den Vorbereitungen?» Es ertönte ein vielstimmiges «Ja». Somit wird an der Flurbegehung vom Donnerstag, 19. April, an der auch das ETH-Team teilnimmt, das weitere Vorgehen besprochen. Danach können Landwirte sich für die Teilnahme am Projekt anmelden.