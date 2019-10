Plötzlich bis zu 40 Prozent mehr Mietzins: Das betrifft laut einem Bericht der Tele M1 vom Mittwochabend acht Mieter am Wolfacker 13 und 15 in der niederamter Gemeinde Dulliken. Laut dem Liegenschaftsbesitzer sind die Mieten bisher 15 Jahre lang unverändert geblieben. Nun aber seien die Einnahmen schlichtweg nicht mehr kostendeckend. Das stösst bei den langjährigen Mietern auf Unverständnis. Denn Investitionen in Gebäudesanierungen seien in all den Jahren keine getätigt worden. Sowohl die Fassade der Gebäude als auch die Inneneinrichtung machen im Bericht der Tele M1 keinen guten Eindruck.

Innerhalb von drei Wochen soll der Mietzins der betroffenen Einwohner steigen. Diese Erhöhung habe der Vermieter zwar ordnungsgemäss mit einem amtlichen Formular vorgenommen. Nur sei die Frist laut Gesetz ganz klar zu kurz, wie der Rechtsanwalt für Mietrecht, Rudolf Studer, im Bericht erläutert. Bei einer Mietzinserhöhung sie die gesetzliche Kündigungsfrist zu beachten. Erst wenn dieser abgelaufen ist, trete die Erhöhung in Kraft.

Die Mieter wollen sich nun gegen die geplante Mietzinserhöhung wehren. (gue)