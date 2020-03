«Extremer Anstieg an Kunden»: Hofläden im Niederamt verzeichnen deutlich mehr Kunden

Die Corona-Krise hat das Einkaufsverhalten in kurzer Zeit massiv verändert. Denn etwas, das uns noch vor ein paar Wochen als alltäglich und banal erschien, wie die Einkäufe erledigen, ist mittlerweile zu einem Risiko geworden. In Zeiten von Home Office und der Einschränkung sozialer Kontakte bleibt für viele als einzige, potenzielle Ansteckungsgefahr das Einkaufen. Aus diesem Grund ist der Heimlieferservice, wie ihn beispielsweise Coop oder Migros anbieten, so gefragt wie noch nie. Und viele Hilfsbereite bieten insbesondere für Personen einer Risikogruppe an, deren Einkäufe zu übernehmen. Der Menschenandrang, der vermeintlich in den grossen Supermärkten wartet, schreckt doch so manche ab. Aber profitieren auch die kleinen Hofläden in der Region von dieser neuen Entwicklung?

Der Wochenmarkt in Olten, der zweimal wöchentlich jeden Donnerstag und Samstag stattfindet, wurde infolge der aktuellen Lage bis auf Weiteres abgesagt. Mit dem Ausfall des Marktes fällt für viele Betriebe auch eine wichtige Einnahmequellenweg. «Die Ausfälle der Wochenmärkte merkt man natürlich extrem», so etwa Roman Grob von Grob Gemüsebau. «Die Nachricht vom Marktverantwortlichen, dass der Wochenmarkt vorläufig nicht mehr stattfindet, kam für uns überraschend» sagt auch Martin Thalmann, dessen Kleinbetrieb in Trimbach vorwiegend durch die Direktvermarktung in der Region die Existenz sichert. So müsse man nun das Beste aus der Situation machen.

Hofläden vermerken Zugang von Kunden

Doch trotz oder beziehungsweise gerade wegen des Ausfalls des Marktes verzeichnen die Hofläden in der Region einen merklichen Zuwachs an Kunden. Dies bestätigten sowohl Grob, Thalmann, wie auch Beat Gygax vom Buechehof in Lostorf und Hansueli Schmid vom Weidweghof in Erlinsbach. «Bis letzte Woche war der Anstieg an Kunden extrem», beschreibt Grob die Entwicklung. Dies habe man besonders am Freitagnachmittag gemerkt, als die Leute vor dem Hofladen bis zur Strasse hin 50 Meter angestanden sind – natürlich im gebührenden Abstand von jeweils zwei Metern. Bereits am Samstag habe es sich aber wieder beruhigt. «Langsam hat sich die Situation eingependelt», so Grob. So sei die aktuelle Lage und deren Entwicklung schwierig einzuschätzen. «Es ist viel Flexibilität gefragt.»