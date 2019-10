«Es war ein Chrampf, bei null anzufangen»: Peter Vogt erzählt seine Biografie

Seit 1970 steht das Werk 1 der Vogt AG Verbindungstechnik am Lostorfer Dorfrand. Im oberen Geschoss des Bürogebäudes ist die Wohnung des Gründers Peter Vogt, in welcher der 83-Jährige mit seiner Frau Ursula lebt. «Meine Frau findet sie ohne die Kinder zu gross und würde gerne in eine kleinere Wohnung ziehen», sagt Vogt. Für ihn wäre es ein schwieriger Schritt, von seinem Geschäft wegzuziehen. Denn für Vogt gibt es keine klare Trennung von Geschäftlichem und Privatem. Möglicherweise ist das genau die Zutat, die sein Erfolgsrezept ausmachte.

Der Lostorfer hat mit 26 Jahren das Unternehmen gegründet – ohne Startkapital. Seither stellt die Vogt AG Komponenten im Bereich der elektromechanischen Verbindungstechnik her. Nun gibt es das Unternehmen schon 57 Jahre und wird in zweiter Generation geführt. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 100 Angestellte in drei Werken und ist elementar für den Wirtschaftsstandort Lostorf. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Bilderbuch steht.

Für Peter Vogt ist nicht nur der Gewinn wichtig, sondern auch das Wohl seiner Angestellten: Teilzeitarbeit und eine Sportanlage sind auf deren Bedürfnisse ausgerichtet. Die Sportanlage wird auch vom Tennisclub Wartenfels benutzt, und von den Squash-Plätzen und der Indoor-Golfanlage profitiert das ganze Dorf.

Jetzt ist seine Biografie im Acta Verlag erschienen. Der Verlag gehört dem Journalisten Bernhard Trösch, einem Freund der Familie. «Ich habe eigentlich meinen Werdegang für meine Familie aufgeschrieben», sagt Vogt. Die Idee kam ihm am 50-Jahr-Jubiläum der Vogt AG. Seine Familie und er wurden spontan auf die Bühne gebeten. Der Gründervater sollte einige Anekdoten aus der Gründungszeit erzählen. «Auf die Schnelle sind mir nicht die guten Geschichten eingefallen», sagt Vogt. So habe er sich nach diesem Anlass an die Arbeit gemacht und für seine Familie die wichtigsten Geschichten aus seinem Leben niedergeschrieben. Das Resultat war ein schlichtes Ringheft und für den Unternehmer war die Sache eigentlich abgeschlossen. Der Historiker Trösch konnte ihn nur mit Mühe überzeugen, das Geschriebene zu veröffentlichen. Bis heute ist ihm das Ganze nicht geheuer. So stünden auch ganz persönliche Dinge aus seinem Leben in diesem Buch. «Mir ist es auch unangenehm, dass mein Bild so gross auf dem Buchumschlag ist. Ich bin kein guter Selbstdarsteller», sagt Vogt. Das Resultat lässt sich aber sehen: Von Peter Vogt persönlich erfährt der Leser nicht nur, wie er sich vom KV-Stift zum Unternehmer mauserte, sondern auch wie sich das Leben in Lostorf und der Region in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Seine Anekdoten werden mit historischen Familienbildern untermalt.