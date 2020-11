«Es ist wichtig, Frauen zu vernetzen» — daher findet jeden Dienstag eine «Ladies Night» statt

Das Bild erinnert an ein Klassenzimmer. Die Schülerinnen sitzen an ihren Pulten und hören der Lehrerin aufmerksam zu. Ganz anders als in einem Klassenzimmer ist die Stimmung aber sehr losgelöst. Einige der Schülerinnen machen Witze, andere lassen sich von der lockeren Atmosphäre einfach mittragen. Obwohl die Arbeitsplätze weit auseinanderstehen und für alle Anwesenden die Maskenpflicht gilt, lassen sich davon ihre Sinne nicht trüben.

14 Frauen trafen sich am vergangenen Dienstagabend zur «Ladies Night» im Reformierten Kirchgemeindehaus in Winznau. Gemeinsam bastelt jede von ihnen ein Adventsgesteck mit Zweigen, Tannenzäpfen und Lichtern. Fachkundig angeleitet wurden sie dabei von der Sigristin und Floristin Nadia Schneider.

Während der Arbeit ging sie zwischen den Arbeitsplätzen der Teilnehmerinnen hin und her und half ihnen beim Umsetzen der zuvor gegebenen Anweisungen oder gab ihnen stilistische Tipps. Dabei sprach die Sigristin immer wieder Komplimente aus und ermutigte Frauen, die laut eigenen Aussagen für die Bastelei nicht kreativ genug seien. Nachdem alle Gestecke fertig geworden sind, bewundern die Frauen die Kreationen ihrer Kolleginnen und tauschen Gedankengänge aus. Nicht selten bleibt dabei eine vor dem eigenen Werk stehen und betrachtet es mit selbstkritischem Blick.