Im Bally-Park wurden am Freitag die von «Burglind» umgeworfenen Bäume entfernt. Der Sturm hatte im Park mehrere Bäume zu Fall gebracht, beim Arboretum war eine Buche genau auf eines der Pfahlbauer-Häuchsen auf dem Teich gestürzt. Die Bäume blockierten zudem einige Wege im Park.

Die Fachleute des Forstunternehmens Eng & Sohn aus Niedergösgen rückten den Bäumen mit Kettensäge und Greifer zu Leibe. Insbesondere das Zerlegen der etwa 100-jährigen Buche am Teich stellte eine Herausforderung dar. So mussten, um richtig arbeiten zu können, am Teichufer noch einige Eiben umgetan werden.