Erzbachdurchlass in Erlinsbach AG/SO wird saniert – Saalhofstrasse wird einspurig

Die Saalhofstrasse überquert im Bereich der Gärtnerei Wenger und des Salzsilos den Erzbach. Der Bachdurchlass ist in einem schlechten Zustand und muss instandgesetzt und teilweise ersetzt werden. Die Arbeiten werden durch das Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) des Kantons Solothurn geleitet.

Die Bauarbeiten beginnen im Januar 2021 und finden in zwei Etappen statt. In der ersten Etappe wird im westlichen Teil beim Einlauf des Durchlasses gearbeitet. Nach rund drei Monaten wird die längere zweite Etappe in Angriff genommen. Während weiterer sechs Monate wird am östlichen Teil des Durchlasses beim Auslauf gearbeitet und die Strasse wiederinstandgesetzt.

Gleichzeitig finden im Baustellenperimeter Werkleitungsarbeiten durch die Gemeinde Erlinsbach AG und die Eniwa AG statt. Im Oktober 2021 muss das Salzsilo wieder aufgestellt werden, damit es vor der Winterpause einsatzbereit ist.

Im Sommer 2022 wird innert zwei Wochen noch der Deckbelag der Strasse eingebaut.

Der motorisierte Verkehr wird vom 18. Januar bis Oktober 2021 etappenweise einspurig mit Lichtsignalanlage geführt. Velo fahren mit dem Verkehr mit. Fussgängerinnen werden durch den Baustellenbereich geleitet. (sks)