Auf dem modernen Kunstrasen in Erlinsbach (SO) kicken die Junioren. Die Sonne lässt alles im goldenen Licht erscheinen. Ein Geruch von gebratenem Fleisch schwebt über dem Fussballplatz. Er kommt vom Pfadihaus Speuz. Dort sitzen die Leute in der Abendsonne an langen Festbänken. Am Grill kann man etwas zum Essen kaufen, an der Bar ein Bier oder ein Glas Wein bestellen.

Die Sonnenblumen, die zur Dekoration aufgestellt sind, lachen die Besucher freundlich an. Zwischen den Blumen grinsen freche Plüschteufel. Auch sieht man im Publikum die eine oder andere Person mit Teufelshörnern. So könnte man meinen, dass man hier an einem Dorffest mit einem Faible für kecke Teufel gelandet ist.

Paradiesische Kulisse und diabolische Pläne

Kurz vor 20 Uhr hört man einen Trommelwirbel. Jetzt ist es so weit: Das Theater «Alles armi Tüüfel» feiert seine Premiere. Die für die Zuschauer überdachte Tribüne ist gefüllt. Es wird noch geschwatzt, bis OK-Präsident Hans Jürg Müller das Wort ergreift. Die neuste Produktion stehe unter dem Motto «aus der Region – für die Region»: So wäre dieses Theater auch ohne die Arbeit, die von freiwilligen Erlinsbachern geleistet wurde, nicht möglich gewesen. Applaus. Das Theater beginnt.

Aus der Kirche, die auf der Seite offen ist, ertönt Live-Musik. Die Schauspieler betreten die «Bühne». Die nächsten Stunden spielen sich auf dem Dorfplatz einer Ortschaft im Erzbachtal ab. Links sieht man das Gasthaus, rechts die Kirche. In der Mitte steht der Brunnen, in dem die Frauen die dreckige Wäsche waschen werden. Wortwörtlich und im übertragenen Sinn.

Das Stück spielt im 17. Jahrhundert. Zeit der Religionskriege. Die bösen Innerschweizer Katholiken gilt es zu schlagen. Die reformierten Speuzer Männer ziehen in den Krieg.