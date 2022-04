Erlinsbach SO Linienbus beim Abbiegen übersehen: Eine Person bei Kollision leicht verletzt In Erlinsbach kollidierte am Donnerstag eine Autofahrerin mit einem Linienbus. Der Bus-Chauffeur wurde dabei leicht verletzt.

Die Autofahrerin übersah beim Abbiegen einen Linienbus. Kapo SO

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine Autofahrerin in Erlinsbach auf der Gugenstrasse. Also sie nach links in die Stüsslingerstrasse einbiegen wollte, muss sie offenbar einen links kommenden Linienbus übersehen haben, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Daraufhin kam es zu einer Kollision zwischen dem vortrittsberechtigten Bus und dem Personenwagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte sich der Chauffeur des Gesellschaftswagens leicht. Im Bus befand sich zur Zeit der Kollision lediglich ein Fahrgast. (phh)