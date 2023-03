Erlinsbach Das Blumengeschäft Floristica zieht ins Dorfzentrum Letzten Herbst schloss das AVE Café an der Hauptstrasse 2 in Erlinsbach seine Türen dauerhaft. Nun haucht Jessica Probst den Räumlichkeiten im Dorfzentrum wieder neues Leben ein.

Jessica Probst und Michelle Kraml von Floristica. Bild: Kim Wyttenbach

Jessica Probst ist seit achteinhalb Jahren Inhaberin des Blumengeschäfts Floristica in Erlinsbach. Die 32-Jährige übernahm das Geschäft damals von Sandra Wermelinger. Vor einiger Zeit stellte sie ihre erste Mitarbeiterin ein, Michelle Kraml, eine ehemalige Auszubildende. Und nun wagt Probst einen weiteren grossen Schritt: Sie zieht mit ihrem Blumengeschäft um – ins Dorfzentrum, an die Hauptstrasse 2. Es sei der richtige Zeitpunkt, erklärt die Floristin: «Ich liebäugle schon länger mit einem Umzug. Die Räumlichkeiten hier sind einfach zu klein.»

Die neuen Geschäftsräume würden mehr Platz für Besprechungen mit den Kunden bieten - sei es, um das Blumenarrangement für eine Hochzeit oder ein Blumengesteck für eine Trauerfeier zu besprechen, erklärt Probst. Sie will nicht einfach Massenware verkaufen, sondern als Fachgeschäft auf ihre Kunden eingehen: «Meine Innovation zeichnet mich aus. Jeder Kunde ist einzigartig und ich stimme die Blumen gerne auf die Kundin oder den Kunden ab.» Sie könne auf einen treuen Kundenstamm zählen, freut sich Probst.

Gemütliche Ecke zwischen Tulpen und Rosen

Mit dem Umzug realisiert Probst zudem einen lang gehegten Traum: «Wir statten das Blumengeschäft mit einer gemütlichen Ecke aus, wo unsere Kundschaft einen Kaffee oder ein Glas Wein geniessen kann.» Dabei handle es sich nicht um ein Café, vielmehr wolle sie der Kundschaft die Möglichkeit geben, einen Moment in einer blumigen Atmosphäre zu verweilen, erklärt Probst. Das Konzept sieht vor, dass am Morgen Kaffee, Tee und Gipfeli angeboten werden, am Nachmittag Kaffee und Pralinen und abends oder an Samstagen auch mal ein Glas Wein mit einem Apéro-Plättli.

«Wir lassen alles liefern», so Probst. Gipfeli und Brötli liefert die Küttiger Bäckerei La Boulangerie Rossier, die Schokolade wird von «Schoggi and more» aus Erlinsbach und von der Kölliker Confiserie Schoggolatier bezogen. «Ich liebe es regional», sagt Probst und das widerspiegle sich auch in ihrem Angebot. In Zukunft möchte Probst ausserdem Kurse anbieten: «beispielsweise Adventskranz binden oder Kurse für Kinder».

Das Schaufenster im Dorfzentrum kündigt die Ankunft des Blumengeschäfts bereits an. Der Umzug ist für die Woche ab dem 20. März geplant. Das Blumengeschäft bleibt dafür geschlossen. Am Freitag, 24. März, findet die Neueröffnung statt. Probst und ihre Mitarbeiterin sind sich einig: «Wir sind voller Elan und freuen uns auf den neuen Standort.»