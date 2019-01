Am Samstag, 19. Januar, lädt die Musikgesellschaft Stüsslingen zu ihrem traditionellen Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle ein. Dabei wird es etwas ganz Besonderes zu feiern geben: Der Dirigent, Urs Bachofer, steht an diesem Konzert zum dreissigsten Mal am Dirigentenpult.

Eine in dieser Branche doch eher ungewöhnlich lange Zeitspanne, zeigen sich andernorts vielfach nach mehreren Jahren bereits gewisse Abnützungserscheinungen. Nicht so bei der Musikgesellschaft Stüsslingen. Grund genug, vom Dirigenten zu erfahren, welches die Beweggründe seiner so lange andauernden Vereinstreue sind.

«Weil es mir dort gefällt»

Auf die Frage, weshalb er sich bei ein und demselben Musikverein über drei Jahrzehnte ununterbrochen engagiert hat, antwortet Bachofer spontan: «Weil es mir dort gefällt. In Stüsslingen fühle ich mich wohl und weil meine Musikantinnen und Musikanten mit mir scheinbar auch zufrieden sind, gab und gibt es keinen Grund, meine Tätigkeit aufzugeben.»