Er gab den Anstoss für die Heimstätte der «poetischen Maschinen»

Damals sprach keiner von «poetischen Maschinen» oder gar über ein Museum. Jean-Pierre Racine (80) und Paul Gugelmann (90) lernten sich als Jugendliche in der Pfadi kennen. Danach trennten sich ihre Wege. Gugelmann ging für Bally nach Paris, Racine reiste als Hoteltester für Kuoni um die Welt. In Schönenwerd trafen sie sich später wieder. Inzwischen hatte sich Gugelmann seiner Leidenschaft, dem Konstruieren der klingenden Kunstwerke, gewidmet. Das Publikum interessierte sich bereits in Paris sehr für diese einzigartigen Werke, die allerdings keine feste Bleibe hatten, sondern für Ausstellungen immer wieder an einen anderen Ort gebracht werden mussten: Unter anderem nach Aarau, Flüelen, Rapperswil, Zürich und Ascona.

Racine, selber fasziniert von Gugelmanns Schaffen, fragte seinen Pfadi-Freund: «Du Fax, was machst du später mit den Maschinen?» Er wolle sie nicht verkaufen, sagte dieser. Racine schlug ihm vor, ein Museum zu gründen. «Gut, dann mach’ du mir ein Museum», gab Gugelmann zur Antwort.

Das war vor über 25 Jahren. Racine hatte keine leichte Aufgabe übernommen. «Im Stillen sondierte ich nach möglichen Standorten.» Als er eines Morgens mit seiner Frau durch den Kreuzgang des Stiftes Schönenwerd schritt, sah er die Kornschütti. Ein altes Gebäude, das der Gemeinde als Bauschopf und Lagerstätte von Gerätschaften diente. Racine überlegte. «Das wär’s doch», schoss es ihm durch den Kopf. Eine gute Lage mitten im Dorf und Paul Gugelmann war erst noch unweit davon aufgewachsen. Dieser war mit dem Gebäude als künftiges Museum einverstanden. «Ich hatte das Gefühl, der Kreis schliesst sich», so Racine. Damit war ein erster Schritt gewagt.