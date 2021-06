Eppenberg/Wöschnau Blitzer abgefackelt – Die Polizei vermutet Brandstiftung In Eppenberg-Wöschnau brannte am Sonntag eine Radaranlage der Kantonspolizei Solothurn. Die Polizei vermutet, dass der Anhänger auf welchem der Blitzer stand, mutwillig in Brand gesetzt wurde.

In Eppenberg-Wöschnau brannte am Sonntag ein Blitzer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 1000 Franken. KAPO Solothurn

Die Meldung ging am frühen Sonntagnachmittag ein: An der Hauptstrasse in Eppenberg-Wöschnau brenne ein Blitzer. Die Feuerwehr Schönenwerd wurde umgehend gerufen und sie konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Beim Blitzer handelt es sich um eine semistationäre Radaranlage der Kantonspolizei Solothurn. Diese geht denn auch nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Anhänger, worauf der Radar steht mutwilligin Brand gesteckt worden war. Dies teilt die Polizei in einer Mittelung am Montag mit. Der Sachschaden betrage mehrere 10000 Franken.

Zeugenaufruf

Personen, die Hinweise zur Täterschaft machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80. (mma)



