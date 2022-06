Eppenberg-Wöschnau Bürger- hilft der Einwohnergemeinde: Finanzpolitischer Sonderfall im Kanton könnte wieder einmal vorkommen In Eppenberg-Wöschnau zahlt die Bürger- der Einwohnergemeinde einen Teil des Defizits: Das ist zwar neu, aber rechtlich in Ordnung. Und könnte bei guten Rechnungsabschlüssen der Bürgergemeinde wieder einmal vorkommen.

An die Sanierung des Gemeindepavillons hat die Bürgergemeinde ebenfalls einen Beitrag geleistet. Bruno Kissling

Das ist im Kanton Solothurn ein finanzpolitischer Sonderfall: In Eppenberg-Wöschnau hilft die Bürgergemeinde der Einwohnergemeinde finanziell aus: Sie zahlt 80'000 Franken ans Defizit, so dass dieses noch 135'000 Franken in der Rechnung 2021 ausmacht. Diese «erstmalige Teilnahme des Aufwandüberschusses durch die Bürgergemeinde», wie es Finanzverwalter Walter Egger an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend nannte, könnte wieder einmal vorkommen.

Auf Anfrage sagt Bürgergemeindepräsident Christof Huber nämlich, dass die beiden Gemeinden abgemacht haben, dass die Bürgergemeinde bei einem grösseren Defizit der Einwohnergemeinde finanziell aushelfe. Im vergangenen Jahr hat die Bürgergemeinde einen Gewinn von 90'000 Franken erwirtschaftet – trotz Schenkung an die Einwohnergemeinde.

Schon in der Vergangenheit hat Bürgergemeinde finanziell ausgeholfen

Bereits in der Vergangenheit hat die Bürgergemeinde der Einwohnergemeinde immer wieder finanziell unter die Arme gegriffen: Mal waren es Beiträge an die Erneuerung von Flurwegen oder Werkleitungen, mal gab es einen Batzen an die Sanierung des Gemeindepavillons. Demnächst soll die Weihnachtsbeleuchtung erneuert werden, an der sich die Bürgergemeinde ebenfalls beteiligen will.

Die Einnahmen der Bürgergemeinde stammen hauptsächlich aus Baurechts- und Mietzinsen der eigenen Grundstücke und Liegenschaften. In den vergangenen Jahren hat man jeweils einen Gewinn geschrieben, sagt Huber. Das Eigenkapital beträgt rund fünf Millionen Franken.

Eine Fusion ist derzeit kein Thema

Die Initiative für die Unterstützung kam von der Einwohnergemeinde. Statt auf Betteltour zu gehen: Müsste diese sich nicht überlegen, den Steuerfuss zu erhöhen? Gemeindepräsident Stephan Bolliger erteilt diesem Gedanken eine Absage: «Solange wir finanziell kerngesund sind mit einem Pro-Kopf-Vermögen von deutlich über 5000 Franken im steuerfinanzierten Bereich, machen solche Überlegungen keinen Sinn.»

Auch eine Fusion ist derzeit kein Thema: Das sei zu kurzfristig gedacht, weil es zu einer «Verwässerung des Bürgergemeinde-Vermögens führt» und den Druck reduziere, mit den Steuermitteln haushälterisch umzugehen und auf die zentralen Aufgaben der Einwohnergemeinde zu fokussieren. Rechtlich ist übrigens der A-Fonds-perdu-Beitrag in Ordnung, wenn die Bürgergemeinde dies korrekt beschlossen habe, heisst es beim kantonalen Amt für Gemeinden auf Anfrage.