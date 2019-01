Auch in der Bevölkerung fielen die Reaktionen auf das Projekt «Optimierung Kraftwerk Aarau» durchmischt aus: Einige finden, dass es den Mitteldamm gar nicht brauche und dass das Türmchen seinen «Zeitgeist ausgelebt» habe. «Ich sehe nichts, was an dieser alten Anlage erhaltenswert wäre», schreibt etwa die Aarauerin Hildegard Matt in einem Leserbrief an die Aargauer Zeitung (AZ). Die Gegner des Projekts kritisieren hingegen, dass dadurch «die schön gewachsene Kanallandschaft» zerstört werde oder dass «der Erholungsraum der Menschen massiv verschlechtert wird». «Es ist sehr schade um das Türmli. Es sollte in ähnlicher Form erhalten bleiben», findet etwa Rosmarie Gaduni aus Rombach in ihrem Leserbrief an die AZ. (rb)